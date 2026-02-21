Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.



AFAD'DAN MALATYA'DAKİ 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."