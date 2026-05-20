Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

Deprem anı, bir mağazadaki ve bir yolu gören güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında yaşanan panik dikkat çekti.

ELAZIĞ'DA O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Deprem anı bir evin içerisindeki kameraya yansıdı.

ŞANLIURFA'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 09.00'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Avizeler sallandı, vatandaşlar korku içerisinde sokağa fırladı. Deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı.

Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da şu ana kadar bildirilmiş bir hasar olmadığı açıklandı.

ADIYAMAN'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde oluşan depremin büyüklüğü 5.6 olarak açıklandı.

Deprem, Adıyaman başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.