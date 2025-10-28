Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 11'inci kez kapılarını kitapseverlere açıyor

11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı toplantısına Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, kamu kurumları il müdürleri ile basın mensupları katıldı.

320 YAYINEVİ İLE 340 YAZAR KATILIYOR

'Bir Kitap Bin Umut' mottosuyla gerçekleştirilecek olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 11'inci kez kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor. Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda 31 Ekim- 9 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 320 yayınevinin stant açacağı kitap fuarında 340 yazar katılım sağlayacak. Aynı zamanda kitap fuarı botunca 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ile 30 yazar-STK buluşması gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında kitapseverler ile edebiyat dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek. 31 Ekim'de kapılarını açıp, 9 Kasım'da sona erecek olan 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak.

"BİR KİTAP, BİN UMUT"

'Bir kitap bin umut' temasıyla gerçekleştirilecek olan 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesinde Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın Malatya'nın kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Kitap fuarının her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinliklerle dolu olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "2012 yılında ilk kez düzenlenen kitap Fuarı, her geçen yıl büyüyerek bugünlere gelmiştir. Malatya'mızın kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan biri olan Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın bu yıl 11'incisini düzenlemenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. 2012 yılında Malatya'mızda birincisi yapılmaya başlanılan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı her geçen yıl kapasitesini artırmıştır. Bu büyük kültür şöleni Malatya Valiliğimizin öncülüğünde, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, ilimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında 15 bin metrekarelik Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştireceğiz. Bu yılki fuarımızın teması: "Bir Kitap, Bin Umut" çünkü biz biliyoruz ki kitap, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda umut, ilham ve iyileşmenin de sembolüdür. Depremin izlerini silmeye çalıştığımız bu dönemde, kültürün, sanatın ve bilginin insan ruhuna kattığı güç her zamankinden daha değerlidir. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, şehrimizin kültür hayatında adeta bir dönüm noktası oldu. Yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız fuarımızda, Malatya'mız bir kez daha kitap kokusuyla, düşünceyle, sanatla doldu. Hemşehrilerimizin gösterdiği bu büyük ilgi bizlere güç verdi, yeni fuar döneminde çıtayı daha da yükseltmek için bizleri motive etti. Bu yıl ise 320 yayınevi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ve 30 yazar-STK buluşmasıyla Malatya'yı yeniden bir kültür ve edebiyat merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Her yaş grubuna hitap eden zengin içerikler, gençlerimiz ve çocuklarımız için özel etkinlikler, edebiyatın ve düşüncenin farklı alanlarına dokunan panellerle, Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl da dolu dolu bir programla sizleri bekliyor olacak. Malatya'mız, sadece kayısı diyarı değil, aynı zamanda kültürün, sanatın ve bilginin de diyarıdır. Bizler, bu mirası korumak ve geleceğe taşımak adına her adımda kültürel üretimi destekliyoruz. Kitap fuarları, şehirlerin hafızasında sadece bir etkinlik olarak kalmaz; nesillerin zihninde bir okuma kültürü bilinci oluşturur. Bu vesileyle, fuarımıza destek veren tüm paydaşlarımıza; Malatya Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Malatya Kültür A.Ş.'ye, yayınevlerine, yazarlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Malatya'mızın yeniden ayağa kalktığı, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığı bu dönemde, 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı hepimize iyi gelecek, ruhumuzu tazeleyecektir. Ayrıca, Malatya Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile bir fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyoruz. Basın ofisimiz olacak. Konteyner kentlerde etkinliklerimiz olacak. Öğrenci topluluklarıyla birlikte etkinlikler düzenleyeceğiz. Hasta ve refakatçilerimize yönelik etkinlikler de yapılacak" dedi.

"İLİMİZE CİDDİ BİR MORAL OLACAK"

Çok sayıda öğrenci katılımın olacağını söyleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, "Bu gerçekten de ilimiz için deprem sonrası düzenlenen ulusal bir organizasyon olarak ilimize ciddi bir moral olacak. İnönü Üniversitesi olarak ciddi bir öğrenci katılımı planlıyoruz. Seferler düzenleyerek, ciddi var öğrenci trafiğini yöneteceğiz. Gelen yazarları ve fikir insanlarımızı üniversitemize davet edip, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Öğrenci topluluklarımızı aktif bir şekilde sahaya sürüyoruz. Gelen fikir insanlarını öğrencilerimizle buruşturup, gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE OLARAK KATILACAĞIZ"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Prof. Dr. Recep Bentli ise "Üniversite olarak öğrenci topluluklarımızla kitap fuarına destek olacağız. Duyurularımızı yaptık. Hocalarımızla fuara katılacağız" cümlelerine yer verdi.

"MALATYA KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE ŞEHRİ"

Malatya'nın kültür ve düşünce şehri olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Malatya kültür ve düşünce şehri. Kemal Tahir, Malatya cezaevinde en güzel kitabını yazmıştır. Deprem ve Covid ile sarsılan bu alanı ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ MALATYA'YI BÖLGENİN MERKEZ ŞEHRİ YAPMAK"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise kitap fuarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür, sanat özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını çocuk ve gençlerimizi benimseyebilmesi için fuarlar önemli. Hedefimiz çocuk ve gençlerimizi daha fazla kitap ve bilgiyle buluşturmak. Kitabın iyileştirici özelliği, ufuk açıcı etkisinden nesillerimizin yeterince faydalanması sağlamak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in başkanlığında, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile tüm Malatya ailesi Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na sahip çıkılmasını, amacına ulaşması açısından fevkalade önemli görüyorum. Çok sayıda yazar ve yayınevinin ilimize bulunması vesilesiyle kitap fuarının güçlenerek devam etmesi bölgesel nitelik kazanması açısından fevkalade önemli buluyorum. Malatya'yı imar, inşa edip planlarken, Malatya'yı yeniden cazibe merkezine döndürmek istiyoruz. Amacımız Malatya'yı bölgenin merkez şehri yapmak. İlimize yapılacak kültür, sanat ve diğer festivaller, kongreler şehrimizin merkezi konumunu güçlendirecek, cazibe merkezi oluşturacak vizyona hepimiz sahip çıkmalıyız. Önümüzdeki 10'lu yıllarda bu şehir hak ettiği yere kavuşturacaktır. Yeni bir şehir tasarlıyoruz. Malatya'nın geleceğini son derece aydınlık ve parlak görüyorum" dedi.