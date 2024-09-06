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  • Malatya ayağa kaldırılıyor! 2 bin konut için sona yaklaşıldı
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Malatya ayağa kaldırılıyor! 2 bin konut için sona yaklaşıldı

Deprem bölgesi Malatya'da, inşası devam yeni çarşı projesinin 28 bloğunda üst yapı çalışmaları tamamlandı. 2025'in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanan 2 bin 93 işyeri ile 134 konutta ise sona yaklaşıldı.

IHA6 Eylül 2024 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Malatya ayağa kaldırılıyor! 2 bin konut için sona yaklaşıldı
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, kentin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bütüncül bir şekilde sürdürülen çalışmalarda bir taraftan kalıcı konut ve köy evleri projeleri hayata geçirilirken, diğer taraftan ise kent merkezinin ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Şehir merkezinde inşası devam eden yeni çarşı projenin 28 bloğunda üst yapı çalışmaları tamamlanırken, 2 bin 93 işyeri ile 134 konutta ise sona yaklaşıldı.

"ARTIK KALICI İŞYERLERİNE GEÇİŞLERİ PLANLIYORUZ"

Malatya'nın yeniden inşası, imarı ve ihyası için disiplinli titiz bir çalışmanın sürdürüldüğünü kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "6 Şubat 2023 depremlerinin ardından özellikle kalıcı konutlar ile ticarethane konularında çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızı biran önce kalıcı konutları ile işyerlerine kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada yeni çarşı projemizde bulunan 99 bloğumuzdan 59'unun temel, 20 blokta duvar imalatı, 28 blokta ise üst yapı çalışmaları tamamlanmış durumda. Bakırcılar ve kuyumcular çarşısı ile şire pazarı alanlarında toplamda 2 bin 93 işyeri ile 134 konutumuzun 2025'in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanmakta. Projede çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah yeni çarşımız bölgede ve ulusal piyasada ciddi bir tanıtım vitrin olabilecek işyerleri ile birlikte 2025'in ilk çeyreğinde kendini göstermeye başlayacaktır. Teslimatları büyük bir hızla yapmak en büyük gayemiz son depremzede vatandaşımızın kalıcı konutu ile ticarethanesine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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