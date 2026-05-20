20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
  • Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, deprem sonrası vatandaşlarla bir araya geldi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, deprem sonrası vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası sahada çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Adıyaman, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Başkan Er daha sonra Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Sümerpark, İnönü ve Kışla caddelerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sahadaki ekiplerden bilgi alan Başkan Er, depremden dolayı kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Başkan Er, ayrıca deprem sonrası Gündüzbey'de bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kaptaj'da suyun bulanık aktığını, MASKİ ekiplerinin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle su üzerinde incelemede bulundukları belirterek, vatandaşların belli bir süre içme suyunu kullanmamaları gerektiğini ifade etti.

