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Malatya depremi... ''Haritası çizilmemiş yeni bir fay olabilir''

Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, 'Bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir' ifadesini kullandı.

28 Şubat 2023 Salı 10:30 - Güncelleme:
Malatya depremi... ''Haritası çizilmemiş yeni bir fay olabilir''
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalar olurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"MTA HARİTASINA ÇİZİLMEMİŞ YENİ BİR FAY OLABİLİR"

Görür, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

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