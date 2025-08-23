Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kayseri istikametinden gelen Mehmet Şirin Çakıcı (45) idaresindeki 16 BTE 244 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı BYD marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) olay yerinde hayatını kaybederken, K.Ç. (29) ve B.V.Ç. (3) yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.