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Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kasırga' adı verilen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 10:59 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 11:00
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı "Kasırga" adı verilen şafak operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu 800 personel, özel harekat ekipleri, teknik araçlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 66 bin 675 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 138 fişek ve 2 tüfek ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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