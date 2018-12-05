Malatya merkezli 7 ilde FETÖ'den 7 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Malatya merkezli, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak illerinde toplam 8 adreste gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 5 muvazzaf astsubay ve 2 ihraç edilen astsubay olmak üzere 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.