Malatya merkezli 7 ilde FETÖ'den 7 gözaltı
Malatya merkezli 7 ilde FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.
- İHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Malatya merkezli, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak illerinde toplam 8 adreste gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 5 muvazzaf astsubay ve 2 ihraç edilen astsubay olmak üzere 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
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