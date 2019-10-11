Malatya merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Malatya merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9'u muvazzaf 13 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9'u muvazzaf 13 şüpheli gözaltına alındı.
(TRT Haber)
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