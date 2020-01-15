Malatya merkezli FETÖ'nün ''TSK yapılanması''na operasyon: 8 gözaltı

AA 15.01.2020 14:22 - Güncelleme: 15.01.2020 14:22

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen, biri emekli albay ve biri de daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.