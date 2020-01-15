İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8882
  • EURO
    6,5665
  • ALTIN
    293.681
  • BIST100
    121207
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya merkezli FETÖ'nün ''TSK yapılanması''na operasyon: 8 gözaltı
Güncel

Malatya merkezli FETÖ'nün ''TSK yapılanması''na operasyon: 8 gözaltı

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA15.01.2020  14:22 - Güncelleme: 15.01.2020  14:22

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen, biri emekli albay ve biri de daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var
Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!
Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.