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Malatya son dakika okullar tatil mi? Malatya 26 Şubat okullar tatil edildi mi?

Malatya son dakika okullar tatil mi? Malatya 26 Şubat okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Panik ve korkuya neden olan depremin ardından okullar tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba  07:26 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Panik ve korkuya neden olan depremin ardından Malatya son dakika okullar tatil mi? Malatya 26 Şubat okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

MALATYA SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat'ta (bugün) okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

İRAN'IN TÜRKİYE SINIRINDA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.28'de merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

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