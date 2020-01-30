30.01.2020 10:14 - Güncelleme: 30.01.2020 10:14

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede iyileştirme ve yardım çalışmaları sürüyor. Elazığ’ın yanı sıra Malatya ve diğer yakın bölgeleri de etkileyen deprem sonrasında eğitime ara verilip verilmeyeceği soruları gündeme geldi. Malatya Valiliği okul tatil mi? Malatya'da hangi ilçelerde okul tatili uzadı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Malatya Valiliği, 9 ilçede daha okulların tatilinin uzatıldığı açıkladı. Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

MALATYA VALİLİĞİ OKUL TATİL Mİ?

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ”24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” dedi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.