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Malatya Valiliğinden ''Kamuoyunu yanıltmaya yönelik'' haberlere net cevap

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere ilişkin açıklama yapan Malatya Valiliği, 'Ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.' açıklaması yapıldı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
Malatya Valiliğinden ''Kamuoyunu yanıltmaya yönelik'' haberlere net cevap
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Malatya Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler nedeniyle inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda 'az hasarlı' olması nedeniyle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

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