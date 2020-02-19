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Malatya Valisi Baruş, depremde hasar görünce bina değiştiren okulları ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görünce binalarını değiştiren Hafize Özal Kız Meslek Lisesi ile Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'nu ziyaret etti.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba15:30 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:30

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Hafize Özal Kız Meslek Lisesi'nin taşındığı Selçuklu Ortaokulu ve Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'nun taşındığı Niyazi Mısri İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın karşıladığı Vali Baruş, okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı, sınıfları gezerek öğrencilerle deprem ve deprem tedbirlerini konuştu.

Vali Baruş, Hafize Özal Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerinin daha iyi koşullarda sağlanması için gerekli atölyelerin hazırlanması için de talimat verdi.

Niyazi Mısri İlkokuluna da geçen Vali Baruş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Baruş, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle de bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Okullarda başarının artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiklerini aktaran Baruş, afet döneminde yaşanan sıkıntıların bir an önce atlatılması, çocukların geleceğe yönelik eğitimlerinin daha iyi olması için gayretli ve özverili çalışılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Selçuklu Ortaokulu öğrencilerinin okula ulaşım sıkıntısı yaşadığını öğrenen Baruş, Milli Eğitim Müdürü Tatlı'dan sorunu çözmesini istedi.

Baruş, ziyaret ettiği okullarda öğrencilere kitap da hediye etti.

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