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Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi
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Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yakınca Mahallesi Manas Evleri Konteyner Kent'te bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Yeşilyurt yaz akşamları" etkinliğinin, Heniyye suikastı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir hafta boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerimize ara veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise bu hafta düzenlenecek tüm etkinliklerin ertelendiği bildirildi.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da 8. Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması kapsamında yarın yapılması planlanan Sefo konserinin ertelendiği kaydedildi.

  • Hamas Siyasi Büro
  • İsmail Heniyye
  • Suikast Ertelendi

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