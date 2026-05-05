5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Malatya Yeşilyurt Belediyesi Otizm Yaşam ve Destek Merkezi hizmete sunuldu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde, Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi'nde inşa edilen Otizm Yaşam ve Destek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 12:25
3,5 dönüm alan üzerine kurulan merkez; spor, müzik, resim, çalışma, etkinlik ve dinlenme alanlarından oluşmakta olup otizmli bireylerin sosyal, eğitsel ve sportif gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Projenin hayata geçirilmesinde İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile otizm dernekleri iş birliği sağladı. Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve çok sayıda kamu yöneticisi katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, yapmış olduğu konuşmada Otizm Yaşam ve Destek Merkezinin "yalnızca bir yapı değil, ailelerin yükünü hafifleten, farkındalık yaratan ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir destek noktası" olarak tanımladı.

24 saat güvenlik kamerası ile izlenen merkezde uzman eğitmenler eşliğinde bireysel gelişim programları uygulanacak.

  • Otizm Yaşam Merkezi
  • Malatya
  • Beylerderesi Şehir Parkı

