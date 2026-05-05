Malatya Yeşilyurt Belediyesi Otizm Yaşam ve Destek Merkezi hizmete sunuldu

3,5 dönüm alan üzerine kurulan merkez; spor, müzik, resim, çalışma, etkinlik ve dinlenme alanlarından oluşmakta olup otizmli bireylerin sosyal, eğitsel ve sportif gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Projenin hayata geçirilmesinde İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile otizm dernekleri iş birliği sağladı. Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve çok sayıda kamu yöneticisi katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, yapmış olduğu konuşmada Otizm Yaşam ve Destek Merkezinin "yalnızca bir yapı değil, ailelerin yükünü hafifleten, farkındalık yaratan ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir destek noktası" olarak tanımladı.

24 saat güvenlik kamerası ile izlenen merkezde uzman eğitmenler eşliğinde bireysel gelişim programları uygulanacak.