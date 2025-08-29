Malatya'da 4 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 20.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. yönetimindeki FD ZM 1525 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 44 DK 202 plakalı araç, Ö.C.U. yönetimindeki 44 ABN 34 plakalı otomobil ve E.D. idaresindeki 34 ZR 4236 plakalı araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.