Güncel

Malatya'da 4 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

29 Ağustos 2025 Cuma 01:35
Malatya'da 4 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Kaza, saat 20.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. yönetimindeki FD ZM 1525 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 44 DK 202 plakalı araç, Ö.C.U. yönetimindeki 44 ABN 34 plakalı otomobil ve E.D. idaresindeki 34 ZR 4236 plakalı araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

