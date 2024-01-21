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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

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