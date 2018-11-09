Malatya'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Kalaç, Emine Karaman, Bilgehan Doğan ve Elif Doğan ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Bilgehan Doğan'a 7 yıl 6 ay, aynı suçtan sanık Elif Doğan ve Emine Karaman'a ise 6 yıl 3 ay, sanık Kalaç'a ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.