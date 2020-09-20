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Malatya'da 4 şiddetinde deprem medyana geldi

Malatya'da 4 şiddetinde deprem medyana geldi

20 Eylül 2020 Pazar 08:58 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 08:58
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