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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanşehir İlçemizde yaşanılan 4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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