Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanşehir İlçemizde yaşanılan 4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-06-22
Saat:21:29:30 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:37.83444 E
Derinlik:10.96 km
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