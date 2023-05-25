Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.