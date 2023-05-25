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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Malatya'da saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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