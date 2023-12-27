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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.' dedi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Malatya Doğanşehir'de 4,3büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.

Gelişmeleri an be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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