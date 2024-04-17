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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 00.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>Büyüklük:4.3 (Mw)<br>Yer:Battalgazi (Malatya)<br>Tarih:2024-04-17<br>Saat:00:09:49 TSİ<br>Enlem:38.14722 N<br>Boylam:38.56 E<br>Derinlik:9.28 km<br>Detay:https://t.co/GRtNIgTSND@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2024</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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