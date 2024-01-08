İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8957
  • EURO
    32,7822
  • ALTIN
    1943.98
  • BIST100
    7777.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm ekiplerin saha taramaları için yönlendirildiği ve an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.