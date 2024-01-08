Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " dedi.