Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.