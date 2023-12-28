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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya ile birlikte çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Malatya ile birlikte çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, "3-4 saniye kadar sürdü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi, 112'ye gelen bir ihbar yok. Çok şiddetli değildi ama hissettik. Bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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