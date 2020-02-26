AA 26 Şubat 2020 Çarşamba07:01 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem kent merkezinde korku ve paniğe neden olurken, depreme ilişkin açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş ilk bilgilere göre kent genelinde kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.



MALATYA’DAKİ DEPREM ELAZIĞ’DA KUVVETLİ HİSSEDİLDİ



Malatya’da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedilince insanlar sokağa çıktı. Deprem sırasında balkonlardan atlayan 4 kişi ile panik atak geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI



Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.