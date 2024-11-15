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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilerde de hissedildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken AFAD, an itibarıyla olumsuz bir durumun yaşanmadığını, saha tarama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

15 Kasım 2024 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilerde de hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10,46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLAMIŞTIR

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

VALİ YAVUZ: İNTİKAL ETMİŞ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya paylaşımında, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.

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