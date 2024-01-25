İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2859
  • EURO
    33,0704
  • ALTIN
    1963.48
  • BIST100
    8136.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Güncel

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başladığını bildiren Bakan Yerlikaya, 'An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz' dedi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bakan Yerlikaya'dan açıklama
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.