Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! 187 kişi etkilendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu an kriz merkezindeyiz. Ekipler sahada, şu an olumsuz bir haber yok. Ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı oldu." diye konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Saha çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar kayda değer ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Dolayısıyla panik olan vatandaşlarımız oldu. ama bunu dışında şu ana kadar herhangi can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Kırsal bölgelerde saha çalışmalarımız ağırlıklı olarak devam ediyor. Şehir merkezlerimizde şu ana kadar bir olumsuzluk tespitimiz yoktur." açıklamasında bulundu.

AFAD: ELAZIĞ'DA KISMİ HASAR GÖREN BİR BİNADAKİ 4 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde toplam 4 binada hasar meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ HATİPOĞLU: 94 YARALIMIZ HASTANEYE İNTİKAL ETTİ

5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu anda hastaneye 94 civarında yaralı intikal etti. İlk tespitlere göre 2 ağır hasarlı binamız var. Bunlardan biri daha önce yıkım sırasında hasar almış bir binaydı. Onun süreci devam ediyordu" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Deprem sonrasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelindeki durumla ilgili bilgi verdi.

Vali Numan Hatipoğlu, "Öncelikle hem Elazığ hem de Malatya başta olmak üzere bölgede depremden etkilenmiş olan tüm illerimize geçmiş olsun. Saat 10.46'da yaşanan deprem sonrasında biz hemen belediye başkanımız ve ilgili tüm kurumlarla birlik AFAD koordinasyon merkezinde bir araya geldik. Ekiplerimizin tamamını sahaya çıkardık. AFAD, UMKE, Çevre ve Şehircilik, özel idare ekiplerimi sahadaydı. Jandarmamız ilçelerimiz ve köylerimizde temas halinde oldu. Şükürler olsun ki ilimizde yıkılan ve enkaz altında kalan vatandaşımız olmadı. Sadece bir binamızda çatlaklardan ve kapı oturma kısmından mütevellit mahsur kalma konusu söz konusu olmuştu. 4 vatandaşımızı ekiplerimiz müdahale ederek çıkardı. Deprem anında trafikte ve bulundukları mekanlarda panik halinden kaynaklı yaralanmalar oldu. Şu anda tedavileri devam ediyor. Biz de belediye başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Bahsettiğimiz Rüstempaşa Mahallemizdeki mekanı inceledik. Burada da AFAD ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Şu anda ilk tespitlere göre 2 ağır hasarlı binamız var. Bunlardan biri daha önce yıkım sırasında hasar almış bir binaydı. Onun süreci devam ediyordu. Bunun dışında ekipleriniz şu an itibari ile alanda taramalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

"KAPALI YOLUMUZ YOK"

Vatandaşları uyaran Vali Hatipoğlu, "Daha önceki zamanlarda duyurularımız olmuştu. Vatandaşlarımızın özellikle gereksiz yere trafiği işgal etmemeleri, hizmet araçlarımızın ulaşımı açısından büyük bir önem taşıyor. Yine bu duyurumuzu tekrar ediyoruz. Gerekmedikçe trafikte bulunmamaları bizim için önem taşıyor. Kale ilçemiz komşu olan ilçelerimiz başta olmak üzere ilimizde çok büyük bir sorunumuz bulunmamaktadır. Bazı köy yollarımızda taş düşmesi ve heyelan şeklinde ihbar var. Ama kapalı yolumuz yok. Onlara da ekiplerimiz şu an itibariyle müdahale ediyor" diye konuştu.



"94 KİŞİ YARALANDI"

Yaralanmalar hakkında bilgi veren Hatipoğlu, "Şu anda 94 civarında yaralı sayısı intikal etti. Bunlardan büyük bir kısmı merdivenlerden inerken veya panik halinde ya da deprem anında iş yaparken gerçekleşen yaralanmalar. Bunlara ekiplerimiz müdahale etti. Hastaneye kendi gelen vatandaşlarımız var. Acil servislerimiz yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyor. Yoğun bakımda daha çok kalp ritminden dolayı rahatsızlığı olan birkaç vatandaşımız var. 2 vatandaşımız yoğun bakımda ama onlar depremden dolayı değil de ve daha çok panik ve kalp öyküsü olan vatandaşlarımızdır" diye kaydetti.



"HAYATIN OLAĞAN AKIŞININ BİRAN ÖNCE BAŞLAMASI ARZUSUNDAYIZ"

Okulların tatil edilmesi konusuna değinen Hatipoğlu, "Bu akşam tekrar bir değerlendirme yapacağız. Biz hayatın olağan akışının bir an önce başlaması arzusundayız. Bu akşam bir değerlendirme yapıp yarınla ilgili duyurumuzu tekrar yaparız. Şu an itibari ile 2023 depremiyle ilgili olarak tüm ekiplerimiz oldukça duyarlı ve üst safhada çalışıyor. Bu anlamda bizden bir talepte bulunulmadı. Ekiplerimizi sahada tarama faaliyetlerinde kullanıyoruz" dedi.



AFAD: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

AFAD, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ



Depremin ardından Malatya, Elazığ, Batman, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eğitime bir gün ara verildi.

ERZİNCAN- TUNCELİ



Deprem, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, "Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya merkezli depremin ardından Bakanlık ekiplerinin depremin hissedildiği bölgelerde psikolojik destek çalışmalarına başlaması talimatı verdi.

BAKAN URALOĞLU, MALATYA'DAKİ DEPREMDE ULAŞIM VE HABERLEŞMEYE DAİR SORUN TESPİT EDİLMEDİĞİNİ BİLDİRDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir." bilgisini verdi.

Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.

MALATYA'DAKİ 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN ARDINDAN 30 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ



Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

'RİSKLİ YAPILARDAN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

AFAD ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen kentlerin vali ve belediye başkanları, vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaya çağırdı. Daha önceki depremlerde hasar gören ve boşaltılarak yıkılması beklenen binaların son deprem ile birlikte risk oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşları bu tip hasarlı yapıların bulunduğu alanlara çok yaklaşmamaya özen göstermemeleri konusunda uyardı.

ADIYAMAN'DA DAĞDA TOZ BULUTU

Depremden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dağda toz bulutu oluştu, bölgedeki vatandaşlarda endişeye yol açtı.

KALE'DE YIKILAN BİNADA 1 KİŞİ YARALANDI

Depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde bir bina yıkıldı, bir kişi hafif yaralandı. Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, depremin ardından tüm mahallelere ulaştıklarını ve ciddi bir hasar olmadığını belirterek, "İlçemizde her yere ulaştık ve bir binanın yıkıldı 1 kişinin de hafif yaralandığı bilgisini aldık. Deprem nedeniyle binalarda sıva çatlakları gibi hafif hasarlar dışında olumsuz durum yok. Ekiplerimiz hala çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

374 İHBAR GELDİ

Ekipler sahada tarama çalışması yaparken 112 Acil Çağrı Merkezlerine 374 ihbar geldi. Depremden etkilenen illerden gelen ihbarların ardından Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 4 binada hasar meydana geldiği bildirildi. Elazığ'daki kısmı hasar gören binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılırken, Malatya'nın Zaviye ile Şanlıurfa'nın Şeyh Çoban mahallelerinde hasar gören 2 binanın daha önceki depremlerden hasar gördüğü için boşaltılan binalar olduğu anlaşıldı. Deprem nedeniyle Malatya'nın Kale ve Pütürge ilçelerinde de dağlardaki kayalar yola düştü. Herhangi bir olumsuzluğa neden olmayan kayalar, trafikte de tehlike oluşturmaması için ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, MALATYA'DAKİ 5,9'LUK DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinin etkilendiğini vurgulayan Yerlikaya, "Depremin olduğu ilk andan itibaren ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik ve hemen süratle valilerimizle irtibata geçtik." dedi.

Depremin hemen ardından ilgili tüm valiler, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde saha taraması başlattıklarını aktaran Yerlikaya, ilk etapta gelen ihbarlar üzerine saha taramaları yapıldığını, ardından diğer taramaların yürütüldüğünü anlattı.

Bakan Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin de süratle faaliyete geçtiklerini belirterek, "İki genel müdür, üç daire başkanımız Malatya ilinde, bir genel müdür ve iki daire başkanımız da Elazığ ilinde görevlendirildi." bilgisini verdi. Diğer illerde de hasar tespit komisyonlarının kurulduğunu söyleyen Yerlikaya, "Hem Malatya'da hem de Elazığ'da bugün bu an itibarıyla hasar tespitleriyle ilgili çalışma süreçlerimiz başlatıldı." diye konuştu.

AFAD'dan 55 araç, 210 personel, jandarma ve emniyet teşkilatından 3 İHA ve 1 insanlı keşif uçağının çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 çağrı merkezimize, saat 15.00 itibarıyla 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam üç binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır."

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre toplam 187 kişinin depremden etkilendiğini bildiren Yerlikaya, 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini söyledi.

Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman'da eğitime bir gün süreyle ara verildiğini aktardı.

Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldiğini, bu yolların karayollarınca süratle temizlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bölgede kapalı yol bulunmadığını ifade etti.

"Depremden etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur. Altyapı hasar ve su kesintisi ihbarı yoktur" diyen Yerlikaya, bölgedeki hastanelerin binalarında da herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

12 EĞİTİM MERKEZİ VE SEMT KONAĞI SABAHA KADAR HİZMET VERECEK

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentteki 12 eğitim merkezi ve semt konağı yarın sabaha kadar açık olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından belediyeye bağlı bazı eğitim merkezleri ve semt konaklarının yarın sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.

Sıcak yiyecek ve içecek ikramının yapılacağı eğitim merkezleri ve semt konakları şöyle:

Battalgazi Eğitim Merkezi, Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı, Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi, Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Tandoğan Eğitim Merkezi, Tecde Eğitim Merkezi, Yeşiltepe Semt Konağı.