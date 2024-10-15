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Malatya'da 6 milyonluk 'senet' dayatmasına 3 tutuklama

Malatya'da, 2 kişiye zorla 6 milyon TL'lik senet imzalattığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlar, kendilerine tehditler savrularak senet imzalatıldığını bildirdi.

DHA15 Ekim 2024 Salı 12:39 - Güncelleme:
Malatya'da 6 milyonluk 'senet' dayatmasına 3 tutuklama
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Malatya'da 2 kişi, kendilerine zorla senet imzalatıldığını ve tehdit edildiklerini belirterek şikayette bulundu. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 2'sinin farklı suçlardan cezaevinde olduğunu saptayan polis, diğer 4'ünü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 7 çek ve senet, 15 tarihi eser, 1 ruhsatsız tabanca ve 37 bin 500 TL ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.B., İ.D., E.A. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B., E.A. ve F.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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