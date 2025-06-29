Malatya'da 644 TOKİ konutunun kurası Pazartesi günü çekiliyor

TOKİ tarafından Malatya'da inşa edilen ve Merkez 6 ile 7 No'lu sahalarda yer alan projelerde toplam 150 ve 494 konut olmak üzere 644 konut hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura yöntemiyle belirlenecek. Merkez 6 projesine ait 150 konutun kurası saat 10.30'da, Merkez 7 projesine ait 494 konutun kurası ise saat 14.00'te çekilecek.

Depremzede vatandaşlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimini kurumun sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilecek.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da konut inşaatları hızla sürerken bugüne kadar kent genelinde 34 bin 369 konut ve bin 117 iş yerinin kurası çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Tamamlanan her yeni konut, depremzede vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunarken, afetin izlerini silme yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.