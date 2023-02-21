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Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi durduruldu

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesinin ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

AA21 Şubat 2023 Salı 14:51 - Güncelleme:
Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi durduruldu
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Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.

Yapılan tespitlere göre, ağır hasarlı binalara herhangi başvuru, uzman raporu ve izin olmadan girildiğinin müşahede edildiği, bu durumun vatandaşların can güvenliği konusunda ciddi risk ve tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ikinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir."

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