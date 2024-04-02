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  • Malatya'da Angolalı öğrenci, arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu
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Malatya'da Angolalı öğrenci, arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu

Malatya'da üniversite eğitimi alan Angola uyruklu Amado Kambungu Mbala (20), arkadaşından etkilenerek İslam dinini seçti. Şehadet getirerek Müslüman olan Amado Kambungu Mbala, Ahmet ismini aldı.

DHA2 Nisan 2024 Salı 21:56 - Güncelleme:
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Malatya'ya 5 ay önce gelen Amado Kambungu Mbala, İnönü Üniversitesi Biyoloji bölümüne kayıt yaptırdı. Beydağı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan Mbala, okul ve yurttaki arkadaşlarından etkilenerek İslâm dinini araştırmaya başladı.

Mbala, bir süre sonra arkadaşlarına ve hocalarına Müslüman olmak istediğini söyledi. Mbala, talebi üzerine bugün İl Müftülüğüne götürüldü. Mbala, İl Müftülüğünde şehadet getirip Müslüman oldu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Amado Kambungu Mbala'ya İslamiyet ile ilgili bilgiler vererek Kur'an-ı Kerim okudu. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Amado Kambungu Mbala, 'Ahmet' ismini aldı. Ahmet ismini alan Amado Kambungu Mbala, çok mutlu olduğunu belirterek, "Müslümanlık özel bir din. Bugün şehadet getirdim ve bu benim için çok çok önemli" dedi.

Mbala'nın Müslüman olup Ahmet ismini almasına şahitlik eden Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, "Kardeşimiz burada İslamiyet ile tanışıp ve kendi tercihi ile Müslüman olmaya vermiş. Bugün bu ana hep beraber şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

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