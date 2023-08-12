Malatya'da art arda 3 deprem! Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

İki depremin ardından saat 18:18'de ise 4.2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem oldu. Deprem yerin 9.13 km derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

BAKAN KOCA: MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİKLERİNE ÇAĞRI OLMAMIŞTIR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da meydana gelen depremin ardından ambulans servislerine olumsuz bir çağrı olmadığını duyurdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

DEPREM PANİĞİ 16 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Malatya'da art arda meydana gelen depremlerin ardından panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

Depremlerden dolayı panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.