İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,178
  • EURO
    9,6784
  • ALTIN
    500.599
  • BIST100
    1140.48
Güncel

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da 46 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı evde ölü bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

IHA27 Ekim 2020 Salı 16:19 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:19
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Kavukçuoğlu Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında arkadaşları ile birlikte kalan inşaat işçisi Ömer G.’den (46) bir süre haber alamayan arkadaşları eve girdiklerinde şahsı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ömer G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer G.’nin cenazesi ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.