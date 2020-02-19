Malatya'da bir kişiyi darbedip görüntüsünü kaydettiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

AA 19 Şubat 2020 Çarşamba15:13 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:13

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İkizce Mahallesi'nde O.D'nin, şüpheliler Ö.Y.B. ve M.Y. tarafından darbedilerek olayın görüntüsünün şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen Ö.Y.B. ve M.Y'yi aynı mahallede bir otoparkta yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı.