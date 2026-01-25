İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi
Güncel

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

AA25 Ocak 2026 Pazar 07:16 - Güncelleme:
Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

Hastanelere başvuranlara karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.