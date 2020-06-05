Malatya'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Malatya Cuma namazı kılınacak camiler listesi

05 Haziran 2020 Cuma 11:53 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 11:53

Malatya Valiliği ve Malatya il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs normalleşme sürecinde yeniden Cuma namazı kılınacak cami ve mescitlerin listesini açıkladı. Açıklanan resmi listeye göre ilçelerle birlikte Battalgazi ve Yeşilyurt'ta toplam 78 camide cuma namazı kılınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayının sonunda bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Geçen hafta hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan Malatya'da cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Malatya'da cuma namazı kılınacak camiler listesi aşağıdaki gibidir.

MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MALATYA İL MERKEZİNDE (BATTALGAZİ-YEŞİLYURT) CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER VE AÇIK ALANLARA AİT LİSTE

BATTALGAZİ

Ayşehan Camiii

Bayram Hacıevliyagil Camii

Orduzu Bağdat Camii

Çöşnük Hazreti Ömer Camii

Eyüp Sultan Camii

Hanımın Çiftliği Özmeşe Camii

Faik Erdoğan Camii

Yusuf Ziya Paşa Camii

Tarım Meslek Lisesi Camii

Orduzu Pazarbaşı Camii

Orduzu Hasan Akboğa Camii

Süleymanşah Camii (Memur-Sen Toki)

Necati Gök Kur'an Kursu(Kursun Bahçesi)

Turgut Özal Camii

Üniversite Kampüs Camii

Tandoğan Yeni Camii (Bitişiğindeki yol)

Necip Fazıl Kısakürek Camii

2. Organize Sanayi Camii

Çarmuzu Kayalık Camii

Çarmuzu Hacı İsmet Camii

Buhara Camii

Çilesiz Camii

Çilesiz Aksa Camii

Çarmuzu Meydanlık Camii

Çilesiz Şefika Hatun Camii

Çarmuzu Hacı İsmet Camii

Bostanbaşı Huızur Camii

Bostanbaşı Sofuoğlu Camii

Ahmediye Camii

Ali Ayabakan Camii

Bentbaşı Camii

YEŞİLYURT

Dilek Merkez Camii

Gündüzbey Hacı Ahmet Dinçer Hafız Ali

Camii

Hacı Ramazan Kırıcı Camii

Hamidiye Çalıklar Camii

Toki Evleri Camii

Turgut Özal Mah. Ilıcak Camii

Yakınca Mah. Onbinkonut Camii

Tecde İmam Sait Camii

Tecde Kayalık Camii

Tecde Reşadiye Camii

Sümer Camii

Şeker Fabrikası Camii

Tecde Hacı İlhan Kınabaş Camii

Salati Selam Camii

Sanayi Camii

Somuncubaba Camii

Özsan Sanayi Sitesi Camii

Polis Evleri Camii

Polis Koleji Camii

Mescidi Takva Camiii

Muhammed Emre Camii

1. Organize Sanayi Camii

Kuyuönü Camii

MAŞTİ Mescidi

Karakavak Eski Camii

Kabristan Camii

İlçe Otogar Mescidi

Kuba Mescidi

Kaynarca Camii

Karakavak Yeni Camii

El-Emin Camii

Kuba Camii

Kurtuba Camii

Hanımın Çiftliği Merkez Camii

Ulu Cami

Ilıcak Kur'an Kursu Camii

Yavuz Selim Camii

Yeşiltepe Yeşilevler Camii

Zaviye Camii

Toki Evleri Camii

Turgut Özal Mah. Ilıcak Camii

Yakınca Mah. Onbinkonut Camii

Tecde İmam Sait Camii

Tecde Kayalık Camii

Tecde Reşadiye Camii

Sümer Camii

Şeker Fabrikası Camii

Tecde Hacı İlhan Kınabaş Camii

Salati Selam Camii

Sanayi Camii

Somuncubaba Camii

Özsan Sanayi Sitesi Camii

Polis Evleri Camii

Polis Koleji Camii

Mescidi Takva Camiii

Muhammed Emre Camii

1. Organize Sanayi Camii

Kuyuönü Camii

MAŞTİ Mescidi

Karakavak Eski Camii

Kabristan Camii

İlçe Otogar Mescidi

Kuba Mescidi

Kaynarca Camii

Karakavak Yeni Camii

El-Emin Camii

Dilek Merkez Camii