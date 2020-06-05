Malatya'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Malatya Cuma namazı kılınacak camiler listesi

Malatya Valiliği ve Malatya il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs normalleşme sürecinde yeniden Cuma namazı kılınacak cami ve mescitlerin listesini açıkladı. Açıklanan resmi listeye göre ilçelerle birlikte Battalgazi ve Yeşilyurt'ta toplam 78 camide cuma namazı kılınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayının sonunda bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Geçen hafta hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan Malatya'da cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Malatya'da cuma namazı kılınacak camiler listesi aşağıdaki gibidir.
MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
MALATYA İL MERKEZİNDE (BATTALGAZİ-YEŞİLYURT) CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER VE AÇIK ALANLARA AİT LİSTE
BATTALGAZİ
Ayşehan Camiii
Bayram Hacıevliyagil Camii
Orduzu Bağdat Camii
Çöşnük Hazreti Ömer Camii
Eyüp Sultan Camii
Hanımın Çiftliği Özmeşe Camii
Faik Erdoğan Camii
Yusuf Ziya Paşa Camii
Tarım Meslek Lisesi Camii
Orduzu Pazarbaşı Camii
Orduzu Hasan Akboğa Camii
Süleymanşah Camii (Memur-Sen Toki)
Necati Gök Kur'an Kursu(Kursun Bahçesi)
Turgut Özal Camii
Üniversite Kampüs Camii
Tandoğan Yeni Camii (Bitişiğindeki yol)
Necip Fazıl Kısakürek Camii
2. Organize Sanayi Camii
Çarmuzu Kayalık Camii
Çarmuzu Hacı İsmet Camii
Buhara Camii
Çilesiz Camii
Çilesiz Aksa Camii
Çarmuzu Meydanlık Camii
Çilesiz Şefika Hatun Camii
Çarmuzu Hacı İsmet Camii
Bostanbaşı Huızur Camii
Bostanbaşı Sofuoğlu Camii
Ahmediye Camii
Ali Ayabakan Camii
Bentbaşı Camii
YEŞİLYURT
Dilek Merkez Camii
Gündüzbey Hacı Ahmet Dinçer Hafız Ali
Camii
Hacı Ramazan Kırıcı Camii
Hamidiye Çalıklar Camii
Toki Evleri Camii
Turgut Özal Mah. Ilıcak Camii
Yakınca Mah. Onbinkonut Camii
Tecde İmam Sait Camii
Tecde Kayalık Camii
Tecde Reşadiye Camii
Sümer Camii
Şeker Fabrikası Camii
Tecde Hacı İlhan Kınabaş Camii
Salati Selam Camii
Sanayi Camii
Somuncubaba Camii
Özsan Sanayi Sitesi Camii
Polis Evleri Camii
Polis Koleji Camii
Mescidi Takva Camiii
Muhammed Emre Camii
1. Organize Sanayi Camii
Kuyuönü Camii
MAŞTİ Mescidi
Karakavak Eski Camii
Kabristan Camii
İlçe Otogar Mescidi
Kuba Mescidi
Kaynarca Camii
Karakavak Yeni Camii
El-Emin Camii
Kuba Camii
Kurtuba Camii
Hanımın Çiftliği Merkez Camii
Ulu Cami
Ilıcak Kur'an Kursu Camii
Yavuz Selim Camii
Yeşiltepe Yeşilevler Camii
Zaviye Camii
Toki Evleri Camii
Turgut Özal Mah. Ilıcak Camii
Yakınca Mah. Onbinkonut Camii
Tecde İmam Sait Camii
Tecde Kayalık Camii
Tecde Reşadiye Camii
Sümer Camii
Şeker Fabrikası Camii
Tecde Hacı İlhan Kınabaş Camii
Salati Selam Camii
Sanayi Camii
Somuncubaba Camii
Özsan Sanayi Sitesi Camii
Polis Evleri Camii
Polis Koleji Camii
Mescidi Takva Camiii
Muhammed Emre Camii
1. Organize Sanayi Camii
Kuyuönü Camii
MAŞTİ Mescidi
Karakavak Eski Camii
Kabristan Camii
İlçe Otogar Mescidi
Kuba Mescidi
Kaynarca Camii
Karakavak Yeni Camii
El-Emin Camii
Dilek Merkez Camii