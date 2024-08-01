Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-08-01
Saat:05:52:12 TSİ
Enlem:38.15694 N
Boylam:38.28889 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/e3Zlq8gDMd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.