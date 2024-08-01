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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 06:34 - Güncelleme:
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.

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