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Malatya'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Uluköy ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'daki deprem çevre illerde de yoğun olarak hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, 'Malatya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi deprem verileri

27 Kasım 2020 Cuma  11:58 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 11:58
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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Malatya'nın Uluköy ilçesinin 5 kilometre açığında 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika bilgilerine göre Malatya'daki depremde can veya mal kaybı bulunmuyor. Deprem'den etkilenip korkan vatandaşlar kendini sokağa attı. Kandilli Rasathanesi Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.9 şiddetinde ölçerken, AFAD 4.7 olarak ölçtü.

Malatya'daki deprem; Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ ve Adıyaman'da da hissedildi.

İşte AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Büyüklük 4.9 (ML)

Yer Malatya Uluköy

Tarih 27/11/2020 - 11:27:54 (TS)

Enlem 38.1820 (K)

Boylam 38.5830 (D)

Derinlik 5.0(KM)

AFAD DEPREM VERİLERİ

Tarih (TS)27.11.2020 - 11:27:54

Büyüklük 4.7 (Mw)

Malatya

İlçe Pütürge

Enlem 38.2083 (K)

Boylam 38.6063 (D)

Derinlik 6.94 (KM)

En yakın 5 yerleşim merkezi

Türkiye MALATYA PUTURGE SOGUTLU 2.63

Türkiye MALATYA PUTURGE KAVAKLIDERE 4.73

Türkiye MALATYA PUTURGE ESENLIK 5.12

Türkiye MALATYA PUTURGE ARITOPRAK 5.37

Türkiye MALATYA PUTURGE ALIHAN 6.87

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