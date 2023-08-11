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Malatya'da deprem nöbeti: Sosyal tesisler vatandaşlar için açıldı

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Evlerine giremeyerek park ve bahçelerde geceyi geçirmeye çalışan vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler de hizmete açıldı.

11 Ağustos 2023 Cuma 01:24 - Güncelleme:
Malatya'da deprem nöbeti: Sosyal tesisler vatandaşlar için açıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, 20.48'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın park ve sokaklardaki endişeli bekleyişi sürüyor.

5,3'LÜK DEPREMLE SARSILAN MALATYA'DA SOSYAL TESİSLER AÇILDI

Akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya'da park ve bahçelerde geceyi geçiren vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı.

Kent merkezindeki parklarda bekleyişlerini sürdüren vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, evlerine giremeyen vatandaşlar için kent gelindeki sosyal tesislerin devrede olduğunu söyledi.

Kentte deprem kaynaklı can kaybı yaşanmadığını yaralanmaların ise panik nedeniyle gerçekleştiğini belirten Ölmeztoprak, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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