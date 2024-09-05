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Güncel

Malatya'da depremden sonra yapılan 25 okulda ders zili çalacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yeniden yapılan 25 okulun eğitim ve öğretime hazır olduğunu bildirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Malatya'da depremden sonra yapılan 25 okulda ders zili çalacak
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Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, 6 Şubat depremleri sonrası gerek devlet gerekse hayırsever iş insanlarının destekleriyle hasar gören okulların onarımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda yıkılan okulların yeniden yapıldığını bildiren Yavuz, toplamda 25 okul ve 347 dersliğin yeni eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini kaydetti.

Yavuz, tamamlanan okulların, eğitime olumlu katkı sunacağını vurgulayarak, "İnşaatı devam eden okulların da hızlı bir şekilde tamamlanarak eğitim öğretime açılması için titizlikle çalışmalar takip ediliyor. Malatya genelinde, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla yeni eğitim-öğretim yılında çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm öğrencilere ve eğitim camiasına başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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