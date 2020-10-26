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Malatya'da düzenlenen 'Huzur' uygulamasında, PKK/KCK şüphelisi yakalandı

Malatya'da düzenlenen 'Huzur' uygulamasında, aranan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Öte yandan, karantinada olması gerekirken kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişi için gerekli işlemler yapıldı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:30
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunduğu 7 farklı bölgede 602 personelle "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 4 bin 825 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu yapılırken, 95 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 1 kafe sahibi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan ve alkol sunum belgesi olmadan alkol sunumu yapmaktan tutanak düzenlendi.

Bu arada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan bir şüpheli de uygulama kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan, karantinada olması gerekirken kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişi için gerekli işlemler yapıldı.

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