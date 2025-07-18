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Malatya'da fabrikada patlama: 3 yaralı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Malatya'da fabrikada patlama: 3 yaralı
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2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan 3 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yeni bir patlama riskine karşı fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrikada kimyasal maddelerin depolandığı alanda meydana gelen patlamada yaralan kardeşlerimizi hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralılarımızın ilk tetkiklere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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