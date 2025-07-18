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Malatya'da feci kaza... 5 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 00:28 - Güncelleme:
Malatya'da feci kaza... 5 yaralı
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R.G. idaresindeki 33 DEA 44 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde M.D. yönetimindeki 34 ZM 4152 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan M.D, Y.G, H.K. ile A.G, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.K. kontrolündeki 10 ALN 039 plakalı minibüs ile İ.K. yönetimindeki 44 ES 577 plakalı traktör de Erkenek Mahallesi civarında çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

  • Malatya Trafik Kazası
  • Doğanşehir Yaralılar
  • Kaza Haberleri

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