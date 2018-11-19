Malatya’da FEÖT/PDY soruşturması

Bayan şüpheli şahıs hakkında ise küçük yaşta çocuğunun bulunması nedeniyle adli kontrol kararı uygulandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün gizli iletişim aracı Bylock’u kullandığı tespit edin aralarında 1 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 1 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ayrıca küçük çocukları olması nedeniyle 1 bayan şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan 1 kişi ise işlemlerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.