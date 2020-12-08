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Malatya'da FETÖ operasyonu: 5 asker gözaltına alındı

Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 5 asker gözaltına alındı.

AA08 Aralık 2020 Salı 12:44 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 12:44
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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf, 1'i açığa alınmış 5 asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, 4'ü muvazzaf, 1'i açığa alınmış 5 askeri personeli gözaltına aldı.

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